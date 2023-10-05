UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci maçında Roma, sahasında Servette'yi konuk etti.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanarak ikide iki yaptı.



Maçın 21. dakikasında Zeki Çelik'in asistinde Lukaku topu ağlara gönderirken ilk yarı da 1-0 tamamlandı.



İkinci yarıda da Roma maçın tek hakimi olurken 46'da Belotti farkı ikiye çıkardı. 52'de bir kez daha Zeki Çelik'in asistinde Pellegrini'nin golü gelirken 59'da Belotti ikinci golünü kaydederek maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Roma 6 puana yükselirken Servette ise henüz puanla tanışamadı.



