Zeki Çelik adım adım Roma'ya

Roma, Lille'den milli futbolcumuz Zeki Çelik'in transfer etmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zeki Çelik adım adım Roma'ya
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17 Haziran 2022 16:21
Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Roma'nın 25 yaşındaki futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin Zeki Çelik için 7 milyon euro bonservis ödemesinin beklendiği ve başarılı sağ bekin 2 milyon euro yıllık maaş alacağı belirtildi.

2018'de Lille'ye transfer olan Zeki Çelik, 2020-2021 sezonunda Fransız ekibinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli oyuncu, geçen sezon ise Lille'de 40 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

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