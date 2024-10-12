Zalewski: "Yalan yok, Galatasaray'ın teklifi çok iyiydi"

Romalı Nicola Zalewski, yaz transfer döneminin sonunda Galatasaray'dan gelen teklifi anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zalewski: 'Yalan yok, Galatasaray'ın teklifi çok iyiydi'
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12 Ekim 2024 14:01
Yaz transfer döneminin sonunda adı Galatasaray ile anılan Nicola Zalewski, ülkesinden TVP Sport'a açıklamalarda bulundu.

Zalewski, "Yalan söylemeyeceğim. Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı." itirafında bulundu.

"AİLEMLE KONUŞTUM VE KALDIM"

Roma forması giyen Polonyalı yıldız, "Bir süre düşündüm. Ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyi olanı yaparak Roma'da kaldım." dedi.

"YENİDEN OYNAMAYA BAŞLADIM"

Roma'da kadro dışı kaldığı dönemin sona erdiğini belirten Zalewski, "Kısa süre önce yeniden oynamaya başladım ve bundan dolayı çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

G.SARAY YILLIK 2 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro net ücret önerdiğini duyurdu. Roma'da yıllık 350 bin euro kazanan Zalewski, Galatasaray'ın 2 milyon euro'luk teklifine karşın 2.5 milyon euro maaş istemişti. 

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