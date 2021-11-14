Zajc attı, Slovenya galibiyete uzandı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 10. maçında Slovenya, konuk ettiği Güney Kıbrıs'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zajc attı, Slovenya galibiyete uzandı!
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14 Kasım 2021 19:02
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 10. karşılaşmasında Slovenya, Güney Kıbrıs'ı ağırladı.

Stozice Satadyumu'nda oynanan müsabaka, Slovenya'nın 2-1'ik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Miha Zajc ve 84. dakikada Gnezda Cerin kaydetti. Güney Kıbrıs'ın tek sayısı 89. dakikada Kakoulis'ten geldi.

Bu sonucun ardından Slovenya, puanını 14'e yükseltti ancak Dünya Kupası'na kalamadı. Güney Kıbrıs ise 5 puanda kaldı.


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