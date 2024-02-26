Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosunda yer almaması ülkesinde gündem olan Galatasaraylı Wilfired Zaha için ağabeyinden yeni bir açıklama geldi.
Carin Zaha, açıklamasında 31 yaşındaki futbolcunun tekrar davet alması durumunda Fildişi Milli Takımı'na geri dönmeye açık olduğunu söyledi. Carin Zaha, açıklamasında "Kardeşimle milli takıma seçilmemesiyle ilgili konuştuğumda, bana kendilerince nedenleri olduğunu ve tekrar çağrılması halinde milli takıma dönmeye hazır olduğunu söyledi" sözlerini sarf etti.
FİLDİŞİ'NDE NELER YAŞANDI?
Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'na katılan teknik direktör Jean-Louis Gasset, kupa kadrosunda Zaha'ya yer vermemişti. Kupa devam ederken görevinden alınan Gasset yerini Emerse Fae'ye bırakmıştı. Fildişi Sahili, Fae ile Afrika Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.
FAE'DEN ZAHA AÇIKLAMASI
Fae, Afrika Kupası'nın kazanılmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda Wilfired Zaha'nın kadroya geri dönmesine açık kapı bırakmıştı. Fae, "Seçim herkese açık ancak kolektif kalıba uymayan oyuncular kendilerini eleyeceklerdir. Yani Wilfried Zaha geri dönebilir. Bazı oyuncularla, hatta Afrika Kupası kadrosunda yer alanlarla bile görüşmeler yapacağız ve ardından takım için en iyi seçimleri yapacağız" demişti.
ZAHA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 31 maçta görev yapan Wilfired Zaha, 5 kez gol sevinci yaşadı.
Carin Zaha, açıklamasında 31 yaşındaki futbolcunun tekrar davet alması durumunda Fildişi Milli Takımı'na geri dönmeye açık olduğunu söyledi. Carin Zaha, açıklamasında "Kardeşimle milli takıma seçilmemesiyle ilgili konuştuğumda, bana kendilerince nedenleri olduğunu ve tekrar çağrılması halinde milli takıma dönmeye hazır olduğunu söyledi" sözlerini sarf etti.
FİLDİŞİ'NDE NELER YAŞANDI?
Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'na katılan teknik direktör Jean-Louis Gasset, kupa kadrosunda Zaha'ya yer vermemişti. Kupa devam ederken görevinden alınan Gasset yerini Emerse Fae'ye bırakmıştı. Fildişi Sahili, Fae ile Afrika Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.
FAE'DEN ZAHA AÇIKLAMASI
Fae, Afrika Kupası'nın kazanılmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda Wilfired Zaha'nın kadroya geri dönmesine açık kapı bırakmıştı. Fae, "Seçim herkese açık ancak kolektif kalıba uymayan oyuncular kendilerini eleyeceklerdir. Yani Wilfried Zaha geri dönebilir. Bazı oyuncularla, hatta Afrika Kupası kadrosunda yer alanlarla bile görüşmeler yapacağız ve ardından takım için en iyi seçimleri yapacağız" demişti.
ZAHA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 31 maçta görev yapan Wilfired Zaha, 5 kez gol sevinci yaşadı.
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