Zaha, Galatasaray'daki gol sayısını 7 yaptı

Konyaspor'a karşı takımının ikinci golünü atan Zaha, Sarı-kırmızılı formayla 7. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Zaha, Galatasaray'daki gol sayısını 7 yaptı
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07 Ocak 2024 22:04
Son güncelleme 07 Ocak 2024 22:06
Konyaspor maçında fileleri havalandıran Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 7. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, Süper Lig'de 14, toplamda ise 21. resmi maçına çıktı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'deki 6, toplamda ise 7. golünü kaydetti. 

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