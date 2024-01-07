Zaha, Galatasaray'daki gol sayısını 7 yaptı

Konyaspor maçında fileleri havalandıran Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 7. kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, Süper Lig'de 14, toplamda ise 21. resmi maçına çıktı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'deki 6, toplamda ise 7. golünü kaydetti.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, Süper Lig'de 14, toplamda ise 21. resmi maçına çıktı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'deki 6, toplamda ise 7. golünü kaydetti.
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