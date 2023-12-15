"Zach LaVine, Lakers'a takasını istiyor" iddiası!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in Los Angeles Lakers'a takaslanmak istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Zach LaVine, Lakers'a takasını istiyor' iddiası!
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15 Aralık 2023 14:37
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in Los Angeles Lakers'a takaslanmak istediği öne sürüldü.

Chicago Sun Times'tan Joe Cowley, şu anda sağ ayak iltihabı nedeniyle parkelerden uzak olan LaVine'in Lakers'a takaslanmak istediğini söyledi.

Üniversite kariyerini UCLA'de geçirmiş olan LaVine'in temsil edildiği Klutch Sports menajerlik şirketi, ayrıca LeBron James ve Anthony Davis dahil olmak üzere birçok mevcut Lakers oyuncusunu da temsil ediyor.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 18 maçta 21.0 sayı, 4.9 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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