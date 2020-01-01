Zach Collins ameliyat olacak, sezonu kapattı

Portland Trail Blazers, oyuncusu Zach Collins'in sezonu kapatmasına neden olacak bir ayak bileği ameliyatı geçireceğini duyurdu.



Ayağındaki medial malleol stres kırığını düzeltme prosedürü için, henüz bir tarih belirlenmediği belirtildi.



Collins, Portland'ın Memphis Grizzlies'e karşı geçtiğimiz Cumartesi oynadığı maçtan, bir ayak bileği iltihabı yüzünden ayrılmıştı. Çarşamba günü ilk MR çekildikten sonra, kulüp bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini söylemişti.



Ekim ayında omuz ameliyatı geçiren 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 11 maçta forma giymiş ve maç başına ortalama 7.0 sayı, 6.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Portland, takımın ilk tur serisinde Los Angeles Lakers ile 1-1 berabere durumda.



