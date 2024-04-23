Yusuf Yazıcı'ya üçüncü kez hırsızlık şoku!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, üçüncü kez hırsızlıkla karşı karşıya kaldı.
Daha önce evine iki kez hırsız giren ve değerli eşyaları çalınan milli oyuncunun yaşadığı eve üçüncü kez hırsız girdi.
Hemen polis ekiplerine haber veren Yusuf Yazıcı, hırsızın yakalanmasını sağladı. Mili oyuncu, polise verdiği ifadede hırsızdan şikayetçi oldu.
Yıldız oyuncu, hırsızlık olayını sosyal medyadan paylaşarak sitemde bulundu. İşte o paylaşım;
Daha önce evine iki kez hırsız giren ve değerli eşyaları çalınan milli oyuncunun yaşadığı eve üçüncü kez hırsız girdi.
Hemen polis ekiplerine haber veren Yusuf Yazıcı, hırsızın yakalanmasını sağladı. Mili oyuncu, polise verdiği ifadede hırsızdan şikayetçi oldu.
Yıldız oyuncu, hırsızlık olayını sosyal medyadan paylaşarak sitemde bulundu. İşte o paylaşım;
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