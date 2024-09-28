Yusuf Yazıcı transfer oldu; Olympiakos!

Bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Olympiakos'a imza attı.

Haber; Sporx.com
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Yusuf Yazıcı transfer oldu; Olympiakos!
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28 Eylül 2024 20:15
Son güncelleme 28 Eylül 2024 20:22
Fransa Ligi takımlarından Lille ile sözleşemsi biten ve boşta olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'a imza attı.

Olympiakos Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yusuf Yazı ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

GEÇEN YIL PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.

 

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