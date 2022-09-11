Yusuf Yazıcı hazır şekilde döndü

Trabzonspor'un Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinden bir hayli hazır geldi. Ferencvaros deplasmanında bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen başarlı oyuncunun Adanan Demirspor karşılaşmasıyla birlikte 11'e yerleşmesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı hazır şekilde döndü
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11 Eylül 2022 11:47
Trabzonspor'un Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinden bir hayli hazır geldi.

Ferencvaros deplasmanında bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen başarlı oyuncunun Adanan Demirspor karşılaşmasıyla birlikte 11'e yerleşmesi bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı da onu Marek Hamsik ile birlikte kullanarak takımın hücum gücünü artırmayı planlıyor. 

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