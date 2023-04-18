Yusuf Fehmi'den altın madalya!

73 kiloda ülkemizi temsil eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 186 kiloluk kaldırışıyla Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yusuf Fehmi'den altın madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2023 20:59
 Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gününde, milli sporcu Yusuf Fehmi Genç altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erivan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gün akşam seansında erkekler 73 kiloda yarışan Yusuf Fehmi Genç, silkmede kaldırdığı 186 kiloyla altın madalya elde etti.

Koparmada 146 kilo kaldıran milli sporcu, toplamda 332 kiloyla yarışmada 5. sırada yer buldu.

Aynı sıklette yarışan Muhammed Furkan Özbek ise koparmada 146, silkmede ise 181 kilo kaldırıp, toplamda 327 kiloyla 7. oldu.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery