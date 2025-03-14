Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli futbolcu, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İstediğimiz Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizim motive etti. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz milli aradan sonra." dedi.
Yunus Akgün, Osimhen ile ilgili, "Osimhen, bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir golcü. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.
"AĞRILARIM VAR TABİİ Kİ AMA..."
Yunus Akgün'den sakatlık sorusu üzerine "Ağrılarım var tabii ki ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takıma fayda sağlamak istiyorum. Sağlayamazsam zaten kenara gelirim." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İstediğimiz Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizim motive etti. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz milli aradan sonra." dedi.
Yunus Akgün, Osimhen ile ilgili, "Osimhen, bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir golcü. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.
"AĞRILARIM VAR TABİİ Kİ AMA..."
Yunus Akgün'den sakatlık sorusu üzerine "Ağrılarım var tabii ki ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takıma fayda sağlamak istiyorum. Sağlayamazsam zaten kenara gelirim." ifadelerini kullandı.