Yunanistan'da şike davası sürüyor: Beraatlari istendi

Yunanistan'da tartışmalara yol açan "Yunan Futbol Çetesi" davası sürüyor. Davada özellikle Olympiakos ve Atromitos arasındaki maçta bahis şikesi yapıldığı öne sürülüyordu.



Söz konusu maçta iki takımın 2-1'lik skorda anlaştığı konuşuluyordu. Şu ana kadar yapılan davada Olympiakos ve başkan Marinakis'in, Atromitos tarafıyla iletişime geçtiğini gösteren bir şey bulunamadı.



BERAATLERİ İSTENDİ



Davanın savcısı, bu nedenle davada sanık konumunda bulunan 28 kişiden Olympiakos Başkanı Marinakis dahil 22'sinin beraatini talep etti.



Diğer taraftan Marinakis'in karıştığı iddia edilen 2013 yılındaki Olympiakos-Veria maçıyla ilgili de sanıklar dışında herhangi bir kanıt olmaması nedeniyle sonuç çıkmadı.



Olympiakos'un Başkanı Marinakis, aynı zamanda İngiliz kulübü Nottingham Forest'ın da sahibi. Yunan Başkan, suçluluğu kanıtlanırsa iki takımını da kaybedecek.



