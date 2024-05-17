Stat: Corendon Airlines Park Antalya Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran



Bitexen Antalyaspor: Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Naldo), Kaluzinski, Güray Vural, Safuri (Dk. 86 Ufuk Akyol), Saric (Dk. 75 Milosevic), Larsson, Buksa, Assombalonga (Dk. 81 Emre Uzun)



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev (Dk. 90+2 Deniz Eren Dönmezer), Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz (Dk. 84 İzzet Çelik), Muanza (Dk. 55 Yusuf Barasi), Alioui (Dk. 46 Aimbetov)



Goller: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine), Dk. 74 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor), Dk. 65 Aimbetov (Yukatel Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 76 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor)









Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan Antalyaspor 30. dakikada Steven Mendoza'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.İkinci yarının başında yaptığı değişikliklerle oyunu lehine çeviren Adana Demirspor Abat Aimbetov'un 65. dakikada attığı golle eşitliği yakalasada, Antalyaspor'da Mert Yılmaz 74. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.Antalyaspor bu galibiyetle 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken, Adana Demirspor üst üste ikinci yenilgisini aldı.Antalyaspor bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.Antalyaspor ligin son haftasında Alanyaspor deplasmanına giderken, Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.59. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.