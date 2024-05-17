Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a kötü haber!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'a verilen cezaları onadığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye verilen toplamda 1 Milyon 72 Bin TL para cezasını, Ali Koç'a verilen 60 gün hak mahrumiyeti ile 520.000 TL para cezasının onandığı belirtildi.
Adana Demirspor'lu futbolcu Mario Balotelli'ye verilen 3 maç men cezası ise 2 maça düşürüldü.
Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye verilen toplamda 1 Milyon 72 Bin TL para cezasını, Ali Koç'a verilen 60 gün hak mahrumiyeti ile 520.000 TL para cezasının onandığı belirtildi.
Adana Demirspor'lu futbolcu Mario Balotelli'ye verilen 3 maç men cezası ise 2 maça düşürüldü.
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