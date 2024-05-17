Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a kötü haber!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'a verilen cezaları onadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a kötü haber!
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17 Mayıs 2024 21:54
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'a verilen cezaları onadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye verilen toplamda 1 Milyon 72 Bin TL para cezasını, Ali Koç'a verilen 60 gün hak mahrumiyeti ile 520.000 TL para cezasının onandığı belirtildi.

Adana Demirspor'lu futbolcu Mario Balotelli'ye verilen 3 maç men cezası ise 2 maça düşürüldü.

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