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Yunan derbisinde kazanan Olympiakos! OAKA'dan çıktılar

THY EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 94-89 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Yunan derbisinde kazanan Olympiakos! OAKA'dan çıktılar
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09 Kasım 2024 01:10
THY EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 94-89 mağlup etti.

Olympiakos'ta Evan Fournier 22, Sasha Vezenkov ise 20 sayı ile yıldızlaştı. Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn'ın 20 sayısı yeterli olmadı.
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