Yunan derbisinde kazanan Olympiakos! OAKA'dan çıktılar

THY EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 94-89 mağlup etti.
Olympiakos'ta Evan Fournier 22, Sasha Vezenkov ise 20 sayı ile yıldızlaştı. Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn'ın 20 sayısı yeterli olmadı.
Olympiakos'ta Evan Fournier 22, Sasha Vezenkov ise 20 sayı ile yıldızlaştı. Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn'ın 20 sayısı yeterli olmadı.
🏀THY EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 94-89 mağlup etti.
⚡Olympiakos'un EuroLeague'de son 3 maçta yendiği takımlar;
✅79-69 Real Madrid
✅95-74 Barcelona
✅94-89 Panathinaikos pic.twitter.com/uXloFwptoq
— Sporx (@sporx) November 8, 2024