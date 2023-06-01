Yüksel Yıldırım, Fransa'da kulüp satın alıyor!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Fransız ekibi Dunkirk'i satın almaya hazırlandığı öne sürüldü.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransa 2. Ligi'ne yükselen kulüpte yöneticilerin, potansiyel alıcılar ile bir niyet mektubu imzaladığı belirtildi. Bu alıcının Türkiye'de Samsunspor'un sahibi olan Yüksel Yıldırım olduğu kaydedildi.



Türk heyetinin olası bir satın alma işlemini tamamlamak için kısa süre içerisinde Fransa'ya gideceği ve kulüpte denetime başlamasının beklendiği ifade edildi.



Türk heyetinin kulübü satın alması durumunda ise, Senegalli eski golcü Demba Ba'nın Dunkirk'de yönetici pozisyonunda görev yapacağı iddia edildi.



