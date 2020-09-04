Yücel İldiz: 'Çok zorlu bir lig maratonu olacak'

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, TFF 1. Lig'in bu sezon çok daha zorlu geçeceğini söyledi.

Yücel İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdikleri kampla sürdürdüklerini belirtti.

İldiz, sezon başlamadan eksiklikleri asgariye indirmek istediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Lig zorlu geçecek. Süper Lig'den düşme olmadığı için bu grup daha kolay zannediliyor ama tam tersi. Bu grupta favori gösterilen takımlar kadar halı sahada ismi hiç duyulmamış, takımlar dahi iddialı. Bu grupta herkes herkesi yenebilir. Biz de iddialı ekiplerden biri olarak gösteriliyoruz. Bundan tabii ki mutluyuz ama çok ciddi olarak çalışmamız lazım. Bütün ekipler iddialı. Çok çalışmalıyız, çok güzlü olmalıyız ki, diğer ekiplerden daha iyi durumda olalım. Bunun bilinci içerisinde çalışıyoruz. Bu grupta her şey olur. Çok zorlu bir lig maratonu olacak. Bu nedenle bunun bilinci içerisinde çalışıyoruz."

Takımın ufak tefek eksikliklerinin olduğunu anlatan İldiz, "Sayın başkan müthiş çalışıyor. Transferi bitirmeye çalışıyoruz. Bir, iki oyuncu eksiğimiz daha var. Onları da tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

İldiz, lige iyi bir giriş yapmak istediklerini, Afyonkarahisar'daki çalışmaların karşılığını ligde alacaklarına inandığını aktardı.

Kampta çok ağır tempoda çalıştıklarını ifade eden İldiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altay camiası bizden çok şey bekliyor. Seyircimizi çok özledik. Seyircisiz maçlar gerçekten çok tatsız, tutsuz oluyor. İnşallah pandemi süreci biter biz de tüm seyircimizle sahaya çıkarız. Bu bizim için ciddi avantaj olur."

Yeni transfer Tolga Ünlü de hazırlıkların iyi gittiğini, antrenmanların sıkı tempoda devam ettiğini vurgulayarak, "En azından devre arasına kadar götürecek kadar güç depolamaya çalışıyoruz." diye konuştu.