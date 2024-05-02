Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young, Atlanta'da kalma arzusunu yineledi.



Takımının başarısız geçirdiği bir sezonun ardından Young, kariyerinin bir sonraki aşamasına ilişkin öncelikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.



Young, 'From the Point' isimli podcast'inde Hawks'tan ayrılmak istemediğini ancak kariyerinde başka bir seviyeye ulaşması için zamanının daraldığının farkında olduğunu belirtti:



"Elbette Atlanta'da olmak istiyorum. Ama aynı zamanda kazanmak da istiyorum. Bence kaybedecek fazla zamanım kalmadı ."



Trae'nin şimdiye kadarki en iyi performansı, normal sezonda yakaladığı 25,3 sayı ve 9,4 asist ortalamalarının ardından Hawks'ı Konferans Finallerine taşıdığı 2020-21 sezonu olmuştu.



Ancak o dönemden bu yana zor zamanlar geçiren Hawks ekibi, Dejounte Murray için yaptığı takas sonrasında bile Doğu'da ivme yakalamakta zorlanmıştı.



Young bu sezon 54 maçta 25,7 sayı, 10,8 asist ve 2,8 ribaund ortalamaları yakaladı.





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