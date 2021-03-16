Younes Belhanda'nın yerine Mijo Caktas iddiası

Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Galatasaray'da rota Mijo Caktas'a çevrildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Younes Belhanda'nın yerine Mijo Caktas iddiası
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16 Mart 2021 12:51
Younes Belhanda ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni sezon için 10 numara arayışları başladı.

Sarı-kırmızılıların listesine giren ilk ismin Mijo Caktas olduğu iddia edildi. Hırvat basınına göre Galatasaray, Hajduk Split'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı.

Bu sezon 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Caktas'ın İstanbul'a gelmeye çok sıcak baktığı da belirtildi.

Golcü bir orta alan oyuncusu olan Caktas, geçen sezon da 33 maçta rakip ağları 20 kez sarstı. Caktas'ı geçen sezon Trabzonspor da istemişti.





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