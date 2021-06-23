Younes Belhanda, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, göreve başlar başlamaz transfer taarruzuna start verdi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Elmas, transferleri 20 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmeyi planlıyor



Sarı kırmızılıların gündemindeki bir futbolcu da tanıdık bir isim; Younes Belhanda. Geçen sezonun ikinci yarısında başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun kararıyla sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu halen hiçbir kulüple anlaşmadı.



MONTPELLIER VE TRABZONSPOR'U REDDETTİ



Trabzonspor ve eski kulübü Montpellier'den gelen teklifleri reddeden Belhanda, Galatasaray'dan haber bekliyor.



İstanbul'dan hiç ayrılmayan tecrübeli futbolcu, özel performans antrenörü Vural Durmuş nezaretinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Menajeri aracılığıyla Galatasaray Kulübü ile temas kuran Belhanda, sarı kırmızılılardan gelecek habere göre kariyerine yön verecek.



Belhanda'nın geri dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu ve 1.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istediği iddia ediliyor



