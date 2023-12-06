Yılmaz Vural: ''Futbol 'iyi oynayan kazanır' diyen oyun değil''

Yılmaz Vural da mağlup olduklarını ancak çok şey kazandıklarını düşündüklerini belirtti.



Bodrum FK'nin 1. Lig'de mücadele ettiğini vurgulayan Vural, "Bodrum FK çok iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahipler. İki gol penaltıdan oldu, aldığım notlar arasında baktığımda başka pozisyonları yok. Bizde ilk yarı 3, ikinci yarı 3 tane pozisyonumuz var. Maçı 2-1 kaybettik. Menemen FK'nin görüntüsü mücadelesi mükemmele yakındı ve ben bunu görmek istiyordum. Sonuçlandıramadık maalesef üzüldüğüm nokta bu. Futbol maalesef 'iyi oynayan kazanır' diyen bir oyun değil." diye konuştu.





Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Bodrum FK maçının ardından konuştu.