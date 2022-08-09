Yılın futbolcusu Trabzonspor yolunda!

Trabzonspor forvet transferi için harekete geçti. Bordo-mavililerin gündemine Roma'da gözden çıkarılan Eldor Shomurodov geldi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Yılın futbolcusu Trabzonspor yolunda!
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09 Ağustos 2022 13:31
Trabzonspor hücum hattına bir transfer yapmak için harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny'yi kanat rotasyonunda da kullandığı için Cornelius ile rekabete girecek bir forvet alınmasını istedi. Yönetim, Avcı'nın bu isteğini Roma'dan Eldor Shomurodov'a imza attırarak yerine getirmek için vites yükseltti.

'TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞEBİLİRSİN'

Roma, ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Özbek oyuncu Eldor Shomurodov'u gözden çıkarttı. İtalyan devi, bordo-mavililerin kiralama teklifine sıcak bakıyor. Roma, futbolcuya Trabzonspor ile görüşebileceğini iletti.

BOLOGNA DA TRANSFER İÇİN DEVREDE

Ancak; transferde Shomurodov'a Trabzonspor dışında Bologna da ilgi gösteriyor. 27 yaşındaki golcünün bu hafta içinde kararını vermesi bekleniyor. Shomurodov, Trabzonspor'a gelirse hem şampiyonluk yarışı içinde olacak hem de Avrupa'da boy gösterme şansını yakalamış olacak.





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