'TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞEBİLİRSİN'

BOLOGNA DA TRANSFER İÇİN DEVREDE

Trabzonspor hücum hattına bir transfer yapmak için harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny'yi kanat rotasyonunda da kullandığı için Cornelius ile rekabete girecek bir forvet alınmasını istedi. Yönetim, Avcı'nın bu isteğini Roma'dan Eldor Shomurodov'a imza attırarak yerine getirmek için vites yükseltti.Roma, ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Özbek oyuncu Eldor Shomurodov'u gözden çıkarttı. İtalyan devi, bordo-mavililerin kiralama teklifine sıcak bakıyor. Roma, futbolcuya Trabzonspor ile görüşebileceğini iletti.Ancak; transferde Shomurodov'a Trabzonspor dışında Bologna da ilgi gösteriyor. 27 yaşındaki golcünün bu hafta içinde kararını vermesi bekleniyor. Shomurodov, Trabzonspor'a gelirse hem şampiyonluk yarışı içinde olacak hem de Avrupa'da boy gösterme şansını yakalamış olacak.