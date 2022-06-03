Yıldız adaylarına Jorge Jesus fırsatı!

Çalıştığı takımlarda birçok futbolcunun yıldızını parlatan Jesus'un Arda, Altay, Ferdi, Osayi, Rossi, Mert Hakan, İrfan Can, Crespo, Kim Min Jae üzerinde önemli etkisinin olması bekleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yıldız adaylarına Jorge Jesus fırsatı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2022 08:43
Fenerbahçe'nin dün 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladığı dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda önemli dokunuşların altına imza atması bekleniyor.

Prensiplerinde tavizsiz ve otoriter bir portre çizerken, çalıştırdığı tüm takımlarda çok sayıda oyuncuyu da dünya Futbol vitrinine sunmayı başaran Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe kadrosunda da Arda Güler, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Crespo, Kim Min Jae gibi gelişime açık oyuncular üzerinde önemli ve olumlu etkisinin olması bekleniyor.

UYUM SAĞLAYAN KAZANIYOR

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Braga, Sporting Lizbon, Benfica, El Hilal ve Flamengo'da yıldızları parlayan bazı oyuncular şunlar:

Braga: Alan, Orlando Sa.

Benfica: Angel Di Maria, Jan O Carvalho blak, Anderson Talisca, David Luiz, Nemanja Matic, Oscar Cardozo, Gedson Fernandes, Pablo Aimar, Coentrao, Enzo Perez, Gaitan, Salvio.

Sporting Lizbon: Joao Mario, , Coates, Garay.

El Hilal: Gomis.

Flamengo: Gabriel Barbosa, Vitinho, Diego Ribas. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ