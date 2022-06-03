Yıldız adaylarına Jorge Jesus fırsatı!

Fenerbahçe'nin dün 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladığı dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda önemli dokunuşların altına imza atması bekleniyor.



Prensiplerinde tavizsiz ve otoriter bir portre çizerken, çalıştırdığı tüm takımlarda çok sayıda oyuncuyu da dünya Futbol vitrinine sunmayı başaran Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe kadrosunda da Arda Güler, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Crespo, Kim Min Jae gibi gelişime açık oyuncular üzerinde önemli ve olumlu etkisinin olması bekleniyor.



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Jorge Jesus'un çalıştırdığı Braga, Sporting Lizbon, Benfica, El Hilal ve Flamengo'da yıldızları parlayan bazı oyuncular şunlar:



Braga: Alan, Orlando Sa.



Benfica: Angel Di Maria, Jan O Carvalho blak, Anderson Talisca, David Luiz, Nemanja Matic, Oscar Cardozo, Gedson Fernandes, Pablo Aimar, Coentrao, Enzo Perez, Gaitan, Salvio.



Sporting Lizbon: Joao Mario, , Coates, Garay.



El Hilal: Gomis.



Flamengo: Gabriel Barbosa, Vitinho, Diego Ribas.



