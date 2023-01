Yeni Malatyaspor'da hedef lider Eyüpspor'u devirmek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 22. haftasında 29 Ocak Pazar günü ağırlayacağı Eyüpspor karşısında galibiyet hedefliyor.



Sarı siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.



Savunma oyuncusu Erşan Yaşa, antrenman öncesi AA muhabirine, şampiyonluk yarışı veren Eyüpspor karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.



Yaşa, "Eyüpspor, geçen haftayı mağlubiyetle kapattı, bize karşı daha dirençli olacaklar. Biz de deplasmanda puan aldık. Rakip güçlü, iyi bir maç olacak, elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın ise Eyüpspor karşılaşmasına odaklandıklarını dile getirdi.



Aydın, "Liderle, çok iyi bir takımla oynayacağız. Hem kendimizi hem rakibi analiz etmeye başladık. Kazanmak için sahaya çıkacağız, inşallah kazanırız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ve içinde bulunduğumuz durumdan dolayı da her maçı kazanmak zorundayız. Buna göre çalışıyoruz, bundan sonraki maçlarımızı hem içerde hem dışarda kazanmak üzerine oynayacağız." diye konuştu.









