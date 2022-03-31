Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da karşılaşma öncesi hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2022 16:18
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 1 Nisan Cuma günü sürdürecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.