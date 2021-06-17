Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün'ü transfer etti
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17 Haziran 2021 15:56
Yeni Malatyaspor, kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına başlayan sarı-siyahlı kulüp, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Cengizhan Akgün'ün sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü 500 bin lira bonservis bedeli ile 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır. Hoş geldin Cengizhan." ifadelerine yer verildi.


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