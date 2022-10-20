Yekta Kurtuluş: 'Bodrumspor olarak hedeflerimizin üstündeyiz'

Spor Toto 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek Bodrumspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Muğla ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.TFF 1'inci Lig'in zor bir lig olduğunu dile getiren Taşdemir, "" dedi.Bu haftaki rakipleri Bandırmaspor'a değinen İsmet Taşdemir, "" ifadelerini kullandı.Bodrumspor'un tecrübeli oyuncularından Yekta Kurtuluş, "" dedi.Kariyerinde Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giyen, son 2 sezondur Bodrumspor'un başarısı için ter döken Yekta," diye konuştu.Bahadır Erol ise kendilerinden yüksek bütçeli rakipler arasında ligde çok iyi işler başardıklarını dile getirdi.