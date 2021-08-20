TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve sezona 3 puanla giriş yapmış oldu.
Samsunspor'a galibiyeti getiren isim Yasin Öztekin oldu. Tecrübeli oyuncu, 6, 11 ve 67. dakikada attığı gollerle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 29. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydetti.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.
Samsunspor'a galibiyeti getiren isim Yasin Öztekin oldu. Tecrübeli oyuncu, 6, 11 ve 67. dakikada attığı gollerle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 29. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydetti.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.