TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve sezona 3 puanla giriş yapmış oldu.



Samsunspor'a galibiyeti getiren isim Yasin Öztekin oldu. Tecrübeli oyuncu, 6, 11 ve 67. dakikada attığı gollerle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 29. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydetti.



TFF 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.



