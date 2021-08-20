Yasin Öztekin şov: Hat-trick ve 3 puan

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor, Yasin Öztekin'in hat-trick yaptığı maçta Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yasin Öztekin şov: Hat-trick ve 3 puan
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20 Ağustos 2021 22:31
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve sezona 3 puanla giriş yapmış oldu.

Samsunspor'a galibiyeti getiren isim Yasin Öztekin oldu. Tecrübeli oyuncu, 6, 11 ve 67. dakikada attığı gollerle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 29. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydetti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.


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