Yalçın Koşukavak: "Umarım play-off potasına gireriz"

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalçın Koşukavak: 'Umarım play-off potasına gireriz'
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25 Mart 2023 20:54
Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay'ı 3-1 yendikleri maçın ardından ligin bitimi yaklaştıkça her maçın zorluk derecesinin yükseldiğini söyledi.

Altay'ın planlarını top rakipteyken kurduğu baskı üzerine yaptığını kaydeden Koşukavak, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar attıkları gollerin yüzde 58'ini duran toptan atmışlar. Oynamak yerine uzun top ve duran topu tercih ediyorlar. Tabii böyle takımları savunmakta güçlük çekiyorsunuz. 1980'lerin İngiltere'si gibi top sürekli havada. Oynaması zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Umarım Manisa FK'yi play-off potasının içerisine sokarız."

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