Yalçın Koşukavak'tan istifa kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, görevi bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalçın Koşukavak'tan istifa kararı
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03 Aralık 2024 22:13
 Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor'a sahasında bugün 3-2 yenilerek elenen Iğdır FK, Yalçın Koşukavak ile ilgili açıklamada bulundu.

Iğdır temsilcisinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, Muşspor maçı sonrası yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Koşukavak'ın istifasını kabul etmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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