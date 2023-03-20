Xavi: 'Şampiyonluğu ancak kendimiz veririz'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Xavi yaptığı açıklamada, "Galibiyeti hak ettik. Harika bir takıma karşı bir zafer aldık ve buradan memnun ayrılıyoruz. Oyuncularım baskıdan nasıl kurtulacaklarını biliyorlar. Genel olarak Madrid'den daha iyiydik." şeklinde konuştu.



Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten genç çalıştırıcı, "Bugün Barcelona'daki en güzel günlerimden birini yaşıyorum. Kessie gol attığında tüylerim diken diken oldu. Oyuncularım adına da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk için iddialı konuşan İspanyol teknik adam, "Şu an sadece Süper Kupa'yı kazandık. Şampiyonluğu ancak kendimiz kaybedebiliriz. Şimdi bugünü geride bırakıp önümüze odaklanmalıyız." dedi.



Xavi, Ancelotti'nin ofsayt ile ilgili açıklamasına da şu cevabı verdi: "Ofsayt olduğu çok açık. Ancelotti bu açıklamalarıyla beni şaşırtıyor."





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