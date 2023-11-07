Barcelona Teknik Direktörü Xavi, İlkay Gündoğan'ın eleştirilen sözleriyle ilgili konuştu.



Xavi yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan söylediklerinde haklı. Yaptığımız bazı hatalardan dolayı El Clasico'yu kaybettik. Soyunma odasında herhangi bir tartışma yaşanmadı. İlkay hepimizin içindeki öfkeyi dile getirdi. Onun kültürü bizimkinden farklı." dedi.



Genç teknik adam ayrıca, "Bayern Münih de yenildi ama Müller'in eleştirisi sonrası soyunma odalarında herhangi bir tartışmanın çıktığına şahit olmadık. Bunlar gayet normal." ifadelerini kullandı.



İLKAY GÜNDOĞAN'IN AÇIKLAMASI



İlkay Gündoğan, geçtiğimiz hafta Real Madrid karşısında alınan yenilgi sonrası, "Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim. Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de "Takımın böyle şeylere izin vermemesi" gibi bir sorumluluğum var" ifadelerini kullanmıştı.



