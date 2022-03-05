Xavi Hernandez'den Haaland sözleri

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland için Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'den açıklama geldi.



Takımının ligdeki Elche maçı öncesinde basın toplantısında konuşan genç teknik adam, Erling Haaland ile Münih'te bir görüşme yaptığını inkar etmezken, "Barcelona'nın projesine hayır diyen bir futbolcu görmedim" ifadelerini kullandı.



Görüşme hakkında detay veremeyeceğini söyleyen Xavi, "Kulübün bugünü ve geleceği için çalıştığımızı söyleyebilirim. Pablo Torre'nin transferi gibi bir durum olduğunda bunu açıklarız. Şu anda hiçbir şey söylemeyeceğim" şeklinde konuştu.





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