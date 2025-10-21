21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Xabi Alonso'dan Arda ve Kenan Yıldız'a övgü!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'in, Mesut Özil ve Guti Hernandez'in bir karışımı olduğunu ve milli futbolcudan çok memnun olduğunu söyledi. Juventus maçı öncesi konuşan Alonso, Kenan Yıldız ile ilgili de övgü dolu sözler kullandı.

calendar 21 Ekim 2025 15:00 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 15:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER

Mesut Özil ile Arda Güler'in kıyaslanmasına dair görüşleri sorulan İspanyol teknik adam, "Arda, Mesut Özil ve Guti'nin karşımı. Guti, oyun kurma ve son pas verme konusunda yetenekliydi, Mesut da öyle. Mesut'u gerçekten beğenirdim, birlikte oynamaktan çok keyif aldım. Oyun içinde Arda'yı ne kadar çok bulursak, seviyemiz yükseliyor. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Arda Güler'den çok memnunum." dedi.

KENAN YILDIZ

Başarılı teknik adam, rakip Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için ise, "Juventus'ta çok iyi oyuncular var ve Kenan Yıldız onlardan biri. Fantastik bir gelişim gösterdi. Kenan'ı çok iyi tanırım. Ben Bayern Münih'te oynarken Kenan da oradaydı. Kenan'ın gelişimini izlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor." diye konuştu.

JUVENTUS

43 yaşındaki genç teknik adam, Juventus için, "Bu bir Avrupa derbisi. Birbirleriyle birçok kez karşılaştılar ve ben de bazı maçlarda oynadım. Çok hazır hissediyoruz. Üçüncü Şampiyonlar Ligi zaferini istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var. İnsanlar büyük maçları izlemek için Bernabeu'ya geliyorlar. Onlara bize destek olabilmeleri güzel futbol sunmalıyız." dedi.

Alonso, "Taktiksel olarak Juventus çok yetenekli bir takım. Saha içinde pozisyonlarını sık sık değiştiriyorlar, çok fazla değişim yapıyorlar. Eğer iyi pozisyon almazsanız, sizi dengesiz hale getirebiliyorlar. Bu açıdan iyi olmamız, topla iyi oynamamız, direkt olmamız ve oyunu istediğimiz yere götürmemiz gerekiyor." dedi.

KYLIAN MBAPPE

Genç teknik adam, takımın yıldızı ve golcüsü Kylian Mbappe ile ilgili, "Sadece golleri değil. Onun etkisi, takım arkadaşlarının top varken ve yokken onu takip etmesi açısından neredeyse aynı derecede önemli. Bize yardımcı oluyor. Her stadyumda gol attı. Gol atmanın ötesinde, takımın ihtiyacı olan şey yarattığı etki... Kylian hem hayati hem de kişisel olarak çok iyi bir dönemde. Çok analitik. Her şeyi bir neden için yapıyor ve bunları iyi anlaması gerekiyor. Artık her şey kafasında yerine oturmuş durumda ve bu yüzden bu kadar iyi performans gösteriyor." sözlerini sarf etti.

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid ile Juventus'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi çarşamba günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
