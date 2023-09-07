Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Christian Wood'un önümüzdeki sezon maç başına ortalama 20 dakika oynamasının beklendiği bildirildi.



Lakers, geçtiğimiz günlerde Wood'u takas ederek kadrosuna önemli bir ekleme yapmıştı.



Önceki sezon Dallas Mavericks'te forma giyen 27 yaşındaki pivot, maç başına 25,9 dakikada 16,6 sayı, 7,3 ribaund ve 1,8 asist ortalamaları yakalamıştı.



The Athletic'ten Jovan Buha, Wood'un öncelikli olarak benchten geleceğine dair erken belirtiler olduğunu ve Rui Hachimura'nın LeBron James ve Anthony Davis ile birlikte ilk beş başlamasının muhtemel olduğunu belirtti.



Wood'un Davis'in arkasındaki ana yedek pivot rolünü oynaması ve zaman zaman iki uzunlu kadroda beraber oynaması bekleniyor.



