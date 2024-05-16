Galatasaray finallerde 'Aslan' kesiliyor!

Galatasaray, tarihinin 24. lig şampiyonluğu için geri sayımda. En yakın takipçisi, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde son 2 haftaya giren sarı-kırmızılıların mutlu son için sadece 1 puana ihtiyacı var.
Cimbom, pazar günü oynanacak derbide berabere kalırsa zaferini ilan edecek. Ancak istatistikler Aslan'ın 'şampiyonluk maçlarında' hata yapmadığını gösteriyor. Galatasaray, ligin son haftalarına kalan sezonlarda oynadığı hiçbir 'finali' kaybetmedi; son 40 yılda 17 kez şampiyonluk maçına çıktı ve bu karşılaşmaların tamamında zaferini ilan etti.
2018 GÖZTEPE, 2019 BAŞAKŞEHİR
Sarı-kırmızılı takım, bu 17 karşılaşmada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti; 46 gol atıp 7 gol yedi. 2 beraberlikten 1'i Fenerbahçe'ye karşıydı. Galatasaray evindeki 10 şampiyonluk maçını da kazandı; 28 gol atıp 5 gol yedi. Cimbom geçen sezon (2022-23) şampiyonluğunu, bitime 2 hafta kala Ankaragücü deplasmanında 4-1 kazanarak ilan etmiş; ligin son maçında, şampiyon unvanıyla çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanmıştı. Aslan, 2019'daki şampiyonluk maçında Başakşehir'i evinde 2-1, 2018'de ise Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
Cimbom, pazar günü oynanacak derbide berabere kalırsa zaferini ilan edecek. Ancak istatistikler Aslan'ın 'şampiyonluk maçlarında' hata yapmadığını gösteriyor. Galatasaray, ligin son haftalarına kalan sezonlarda oynadığı hiçbir 'finali' kaybetmedi; son 40 yılda 17 kez şampiyonluk maçına çıktı ve bu karşılaşmaların tamamında zaferini ilan etti.
2018 GÖZTEPE, 2019 BAŞAKŞEHİR
Sarı-kırmızılı takım, bu 17 karşılaşmada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti; 46 gol atıp 7 gol yedi. 2 beraberlikten 1'i Fenerbahçe'ye karşıydı. Galatasaray evindeki 10 şampiyonluk maçını da kazandı; 28 gol atıp 5 gol yedi. Cimbom geçen sezon (2022-23) şampiyonluğunu, bitime 2 hafta kala Ankaragücü deplasmanında 4-1 kazanarak ilan etmiş; ligin son maçında, şampiyon unvanıyla çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanmıştı. Aslan, 2019'daki şampiyonluk maçında Başakşehir'i evinde 2-1, 2018'de ise Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.