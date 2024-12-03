Minnesota Timberwolves, Julius Randle'ın 18 sayısı, Rudy Gobert'in ise 17 sayı ve 12 ribaundlık double-double'ıyla Los Angeles Lakers'ı 109-80 devirmeyi başardı.



Naz Reid ve Nickeil Alexander-Walker'ın ise 15'er sayı eklediği galibiyette Wolves, Lakers ekibini 2017'de Dallas Mavericks'e karşı aldığı 122-73'lük yenilgiden bu yana en düşük sayı miktarında tuttu.



Anthony Edwards, Wolves adına 3/13 şut isabetiyle yalnızca 8 sayıda kalsa da, Olimpiyat takımından arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis'in geceleri de aynı derecede sessiz geçti.



Üst üste 19 üç sayılık atış denemesini kaçıran James, 4/16 şut isabetiyle toplam 10 sayı bulabilirken, Davis ise 12 sayı ve 11 ribaund ile oynadı. D'Angelo Russell, hastalıktan döndüğü ve ilk beşte forma giydiği maçta 20 sayı buldu.



Wolves bu galibiyetle sezonda 10-10 derecesine ulaşırken, Lakers ise 12-9'a geriledi.



Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:



Pelicans 112-124 Hawks

Heat 89-108 Celtics

Nets 102-128 Bulls



