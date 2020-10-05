Wolverhampton, Angers'den Rayan Ait Nouri'yi kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Fransa'nın Angers takımından Rayan Ait Nouri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA
Wolverhampton, Angers'den Rayan Ait Nouri'yi kiraladı
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05 Ekim 2020 14:40
Wolverhampton Kulübü, 19 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız sol bek Nouri'nin satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Angers'nin altyapısına 2016'da dahil olan genç futbolcu, 2018-2019 sezonunda A takıma yükselmişti.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Nouri, bu sezon takımıyla 3 maça çıkmıştı.



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