Wizards, Beal için gelecek teklifleri dikkate almayacak!

Washington Wizards'ın, yıldız oyuncusu Bradley Beal için gelecek teklifleri dikkate almayacağı bildirildi.



The Athletic'ten Fred Katz ve David Aldridge, Wizards'ın takasın son tarihi olan 25 Mart öncesinde aktif olabileceğini, ancak Beal ile ilgili herhangi bir gelişmeden kaçınacağını kaydettiler.



27 yaşındaki Beal'ın, Ekim 2019'da 72 milyon dolar değerinde iki yıllık maksimum sözleşme uzatmasını kabul ettiğinden bu yana, bir takas talep etmediği bildirilmişti.



Beal, kontratının son yılındaki opsiyonu kullanmayı reddederse, 10 yıllık NBA hizmetini tamamladığı için büyük bir maaş zammı almaya hak kazanacak. Beal, Wizards ile rekor seviye olan beş yıllığı 266 milyon dolarlık bir kontrat yapabilecek, veya başka bir talipten dört yıllığı 198 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayabilecek.



Beal, Washington'da en azından 2020-21 sezonunu görecek gibi görünse de, Wizards genel menajeri Tommy Sheppard'ın, Scott Brooks'un kadrosunda birkaç kişiyi takas etmeye hazır olduğu belirtilmişti.



Katz ve Aldridge, Moe Wagner, Isaac Bonga, Jerome Robinson ve Troy Brown Jr.'ın takımda en çok ilgiyi çeken oyuncular olduğunu açıkladılar.



