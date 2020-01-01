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Windhorst: "Redick, Van Gundy'nin sağ kolu olacak"

New Orleans Pelicans'ın, koç Stan Van Gundy'nin işe alınmasının ardından, JJ Redick'i takas etme olasılığının düşük olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın, koç Stan Van Gundy'nin işe alınmasının ardından, JJ Redick'i takas etme olasılığının düşük olduğu bildirildi.

Redick'in, Pelicans'ın Van Gundy'yi işe almasında bir rol oynadığı belirtilmişti ve ESPN'den Brian Windhorst, podcast'inde şunları söyledi:

"JJ Redick'i takas ederlerse şaşırırım. Redick eskiden (Orlando Magic'te), Van Gundy'nin kullanmayı sevdiği oyunculardan biriydi. Ona Orlando'da koçluk yapmıştı. Sürecin başlarında, Griff'in (Basketbol operasyonları başkan yardımcısı David Griffin) Stan hakkında bir keşif raporu almak için JJ'e gittiği söylenmişti. Van Gundy ve JJ'in güçlü tavsiyesi, onu takip etmeye devam etmesine yardımcı olmuştu. Bence JJ, Stan'in kadrodaki sağ kolu olacak."

36 yaşındaki Redick'in mevcut sözleşmesinde bir sezonu daha bulunuyor.


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