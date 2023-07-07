Wimbledon'da Casper Ruud sürprizi

Wimbledon'da dünya 4 numarası Ruud, 2. turda elendi

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Wimbledon'da Casper Ruud sürprizi
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07 Temmuz 2023 00:13
Son güncelleme 07 Temmuz 2023 00:14
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2. turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ve Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros), ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da ana tabloda 4. gün maçları yapıldı.

Birleşik Krallık'tan Liam Broady, tek erkeklerde dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud'u 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-2 yenerek 3. tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, Fransız rakibi Alize Cornet'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Jessica Pegula, İspanyol sporcu Cristina Bucsa'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya 5 numarası Fransız tenisçi Caroline Garcia, Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'i 3-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek 3. tura çıktı.

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