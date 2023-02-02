Willian Arao: 'Hakemi herkes gördü'

Arao, Fenerbahçe'nin golünde Valencia'ya asist yapan isimdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.Ligin henüz bitmediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Çekişmeli bir maç oldu. Onlar kontratak oynadılar. Çok pozisyon vardı. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum. Herkes olan şeyleri gördü. Henüz lig bitmedi. Savaşımız devam edecek." dedi.