Williams, ilk boks maçı öncesi: "Ben Nate Robinson değilim"

Eski NBA yıldızı Deron Williams, ilk profesyonel boks maçının eski NBA oyuncusu Nate Robinson'ınkinden daha iyi olacağına inandığını söyledi.



Williams, 18 Aralık'ta Tampa'daki Amalie Arena'da düzenlenecek Jake Paul-Tommy Fury dövüşünün öncesinde ön etkinlik olarak, eski NFL oyuncusu Frank Gore ile karşılaşacak.



37 yaşındaki eski oyuncu kendisi için, Robinson'ın Aralık 2020'de Paul tarafından nakavt edilmesiyle sonuçlanan ilk maçında elde ettiğinden daha iyi bir sonuç beklediğini açıkladı:



"İzlemiştim. Ben Nate Robinson değilim. Bence Nate'ten biraz daha fazla tecrübem var. 8-10 yıldır boks yapıyorum. Benden daha büyük, benim boyumda ve benden daha küçük olan üst düzey UFC adamlarına karşı dövüşmüşlüğüm var. Yani bana kalırsa o dövüş için Nate'ten biraz daha hazır durumda olacağım.



Ayrıca o zamanlar bence Jake Paul'a bir dövüşçü olarak pek saygı duyan kimse yoktu. Ama tabii ki, işler değişiyor."



En son 2017'de NBA'de forma giyen Williams'ın, Dallas'taki bir MMA spor salonunun sahibi olduğu ve ayrıca çocukluğunda güreş yaparak iki eyalet şampiyonluğu kazandığı biliniyor.



