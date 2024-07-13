Wilfried Zaha'da yeni görüşme!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sezon öncesi çalışmalardaki ve oynanan LASK Linz maçındaki formuyla dikkat çeken Wilfried Zaha için ayrılık iddiaları devam ediyor...

, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha'da yeni görüşme!
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13 Temmuz 2024 11:49
Galatasaray'da sezon öncesi çalışmalardaki ve oynanan LASK Linz maçındaki formuyla dikkat çeken Wilfried Zaha için ayrılık iddiaları sürüyor.

İngiltere Premier Lig kulüplerinden West Ham United, geçtiğimiz günlerde Wilfried Zaha ile bir transfer görüşmesi yapmış, ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

Ada basınına göre Fildişi Sahilli futbolcu İngiltere'ye dönmeyi çok istiyor ve menajeriyle West Ham'a gönderdiği haberde, şartları yeniden masaya yatırma talebinde bulundu.



9 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

West Ham ile Zaha'nın maaş konusunda anlaşması durumunda, Galatasaray'ın da bu transferden 9 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu, haberin detayları arasında yer alıyor.  

 
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