Emekli NBA pivotu Hassan Whiteside, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in geçmişte Miami Heat'e katılmaya yakın olduğunu açıkladı.



Whiteside, LeBron James'in Miami'den Cleveland Cavaliers'a gitmesinin ardından Durant için maaş boşluğu yaratmak amacıyla kendi maaşında indirime gitmeye istekli olduğunu söyledi.



Whiteside, 'The OGs Show' podcast'inde konuk olarak KD'nin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:



"Birçok kişi Chris Bosh'ın da o takımda olduğunu unutuyor. Kevin Durant gelip toplantıya katılmıştı. Pat Riley'ye, KD gelirse daha az para almaya açık olduğumu söylemiştim. İlk beşte Goran Dragic, Dwyane Wade, Kevin Durant, Chris Bosh ve ben olacaktık."



Eski Heat veteranı Udonis Haslem bu olasılığı değerlendirirken, Durant'in James'in geride bıraktığı miras nedeniyle Miami'de büyük bir baskıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.



Haslem, Durant için o zamanki muhtemel beklentinin, LeBron'un başarılarını yakalamak (iki şampiyonluk ve dört kez üst üste NBA Finalleri) olacağını sözlerine ekledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU