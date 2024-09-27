Wesley Sneijder: "Ajax 7-0 kazanabilirdi"

Wesley Sneijder, Beşiktaş'ın Ajax'a 4-0 mağlup olduğu Avrupa Ligi maçını Hollanda'nın yayıncı kuruluşu Ziggo'ya değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wesley Sneijder: 'Ajax 7-0 kazanabilirdi'
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27 Eylül 2024 01:03
Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, Beşiktaş'ın Ajax'a 4-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesini Hollanda'daki yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Mücadeleyi yorumlayan Wesley Sneijder, "Hem topa sahipken hem de top rakipteyken güçlü bir Ajax gördüm. İkinci yarıda Brian Brobbey'in kombinasyon oyununda iyi kullanılmasıyla maçı bitirdiler. Ajax bu akşam beni olumlu yönde şaşırttı. Go Ahead Eagles kompakt oynadı ve Ajax geçen hafta sonu bu konuda sorun yaşadı. Şimdi farkın bu kadar büyük olmasını şaşırtıcı buluyorum. Beşiktaş'ın daha iyi olmasını beklersiniz ama Ajax on kat daha iyiydi. Yoğunluk son altı ayda gördüğümden çok daha yüksekti." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ 7-0 BİTEBİLİRDİ"

Sneijder, "Beşiktaş futbol oynayabilmeyi bekliyordu ve Türk futbolunun sorunu da bu; bir aksilik yaşadıklarında toparlanamıyorlar. Sonra kaos oluyor, bir tür iskambil kağıdı evi gibi çöküyorlar. 7-0 da olabilirdi. Kötü bir gün geçirebilirsiniz ama bu kesinlikle Ajax'ın iyi oyunundan da kaynaklanıyordu. Beşiktaş'ı o kadar zorladılar ki kendi oyunlarına hiç giremediler. Bu beni çok pozitif yaptı. Bu Beşiktaş'a gerçekten zarar veriyor. Süper Kupa'da 5-0 kazanıp sonra 4-0 kaybedebilirsiniz. Bu çok zor ve bir daha olmamalı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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