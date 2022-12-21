Wayne Rooney: 'Messi, CR7'den çok daha farklı'

Manchester United ve İngiltere futbol efsanesi Wayne Rooney, 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.



Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı olan Wayne Rooney, "Ronaldo'ya çok büyük saygım var. Ronaldo'nun gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olduğunu iddia edenler var. Görüşlerine saygı duyuyorum ama benim için Messi, çok daha farklı." değerlendirmesini yaptı.



Rooney, "Messi ile birkaç kez karşı karşıya geldim. Topu alıp tutması, gitmesi, oyunu kontrol etmesi, oyunculara pasları ve gol yetenekleri çok çok farlı." ifadelerini kullandı.



ABD MLS takımlarından DC United'ın teknik direktörlüğünü yapan Wayne Rooney, futbol hayatında Everton, Manchester United, DC United ve Derby formalarını giymişti.





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