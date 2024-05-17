Galatasaray evinde mağlup oldu seri uzadı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Ekmas konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 90-87 mağlup oldu.



Bu sonuçla seride eşitlik sağlandı. Serinin üçüncü ve son karşılaşması 19 Mayıs'ta oynanacak ve kazanan yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi



Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 5, Dee Bost 14, Yeboah 10, McCormack 14, Göksenin Köksal 13, Walden, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Prepelic 14, Buğrahan Tuncer 15



Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 2, McCollum 20, Furkan Haltalı 12, Martin 31, Kenan Sipahi 12, Vitto Brown 9, Mert Celep 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Hakan Sayılı



1. Periyot: 22-25



Devre: 49-42



3. Periyot: 64-62





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