Galatasaray evinde mağlup oldu seri uzadı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off maçında Galatasaray Ekmas ağırladığı Pınar Karşıyaka'ya 90-87 yenildi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray evinde mağlup oldu seri uzadı
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17 Mayıs 2024 22:28
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 22:55
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Ekmas konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 90-87 mağlup oldu.

Bu sonuçla seride eşitlik sağlandı. Serinin üçüncü ve son karşılaşması 19 Mayıs'ta oynanacak ve kazanan yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 5, Dee Bost 14, Yeboah 10, McCormack 14, Göksenin Köksal 13, Walden, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Prepelic 14, Buğrahan Tuncer 15

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 2, McCollum 20, Furkan Haltalı 12, Martin 31, Kenan Sipahi 12, Vitto Brown 9, Mert Celep 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Hakan Sayılı

1. Periyot: 22-25

Devre: 49-42

3. Periyot: 64-62

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